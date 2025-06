Ponte dello Scout il punto sui lavori al deviatore Marecchia tra Comune Regione e ambientalisti

Al Ponte dello Scout, oggi si svolge un importante confronto tra Regione, Comune e ambientalisti sulla questione del deviatore Marecchia. Un momento di dialogo e collaborazione per trovare soluzioni sostenibili che tutelino l’ambiente e le esigenze della comunità . La partecipazione attiva delle parti coinvolte dimostra l’impegno condiviso nel cercare equilibrio tra sviluppo e rispetto della natura, un passo fondamentale verso un futuro più responsabile e consapevole.

Al ponte dello Scout, nella mattinata di oggi, 30 giugno, in scena un incontro per fare il punto sui lavori al deviatore Marecchia: un dialogo costruttivo tra Regione, Comune e associazioni ambientaliste. L’incontro era stato richiesto dalla Lipu (Lega Italiana Protezione Uccelli) all’Agenzia. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

