Pomeriggio ' di fuoco' lungo i binari | tre roghi divampati nel pisano

Un pomeriggio di fuoco ha sconvolto il pisano, con tre roghi divampati lungo i binari e l’intera regione in allerta. Le fiamme, che si sono sviluppate a breve distanza tra loro, hanno causato disagi significativi al traffico ferroviario e messo in ginocchio la sicurezza locale. I Vigili del fuoco sono al lavoro senza sosta per domare l’incendio e garantire la sicurezza di tutti, mentre le autorità monitorano la situazione in evoluzione.

Pomeriggio di incendi quello di oggi, 30 giugno, lungo la linea ferroviaria in provincia di Pisa. Sarebbero infatti ben tre i roghi divampati a poca distanza l'uno dall'altro vicino ai binari, con ripercussioni inevitabili anche al transito dei treni. I Vigili del fuoco stanno infatti. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

