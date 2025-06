poliziotto travolto e ucciso caccia a pirata della strada

Una tragica collisione scuote Falciano del Massico: un poliziotto di soli 28 anni, Enzo Spagnuolo, perde la vita dopo essere stato travolto da una donna straniera alla guida di un'auto. La caccia al pirata della strada è in pieno svolgimento, con le forze dell’ordine impegnate a rintracciare il responsabile. La comunità si stringe intorno alla memoria di Enzo, mentre i carabinieri lavorano senza sosta per fare giustizia e garantire che chi ha causato questa tragedia venga assicurato alla giustizia.

È caccia alla pirata della strada – si tratterebbe di una donna straniera – che sabato pomeriggio si sarebbe scontrata a Falciano del Massico, nel Casertano, con la moto del 28enne Enzo Spagnuolo, vice-ispettore della Polizia di Stato, che è poi deceduto per le ferite riportate nello scontro. Sulle tracce della donna i carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone. Determinanti per identificare la donna al volante le immagini delle telecamere di videosorveglianza visionate dagli investigatori dell'Arma. La donna non si sarebbe fermata lasciando il poliziotto agonizzante.