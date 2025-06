Polemica sul marciapiedi di via Matteotti Aronne | Lega sbadata in atto solo manutenzione ordinaria

La polemica sulla mancata riqualificazione del marciapiede di via Matteotti ha acceso un vivace dibattito tra cittadini e amministrazione. La Lega denuncia una manutenzione insufficiente, mentre l'amministrazione chiarisce che i lavori si concentrano sull'ordinaria manutenzione, senza includere l'allargamento richiesto. Una questione che solleva domande importanti sulla priorit√† degli interventi e sul futuro di questa arteria fondamentale. √ą il momento di fare chiarezza e ascoltare le diverse voci.

Riqualificazione di via Matteotti, l'amministrazione risponde alla polemica della Lega in merito ai lavori che non prevedono l'allargamento del marciapiede nel primo tratto della strada che collega piazza Giuseppe Verdi all'incrocio con piazza della Vittoria e via Emilio Bianchi. Il Carroccio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: polemica - matteotti - lega - marciapiedi

Via Metteotti, per la Lega non vengono rispettati i disabili: Marciapiede resta di 73 centimetri; Caserta, crolla albero in piazza Matteotti. Nessun ferito: è polemica sulla sicurezza del verde.

Caserta, crolla albero in piazza Matteotti. Nessun ferito: è polemica sulla sicurezza del verde - Un arbusto ieri mattina si è improvvisamente spezzato alla base ed è crollato sul marciapiedi nel lato sud di piazza Matteotti. Da ilmattino.it

Le Ville (Monterchi): polemica su marciapiedi inadeguati e parcheggi selvaggi - la Nazione - I residenti di Le Ville di Monterchi segnalano marciapiedi non sicuri a causa del traffico intenso sulla statale 73 Senese Aretina. Scrive lanazione.it