Pokémon GO si mette in viaggio | parte il Road Trip europeo dell’estate 2025

Preparati a vivere un’estate indimenticabile con Pokémon GO! Dal 16 luglio al 24 agosto, il Pokémon GO Road Trip 2025 attraverserà sette città europee, portando l’avventura fuori dallo schermo e nel cuore delle strade. Un truck brandizzato, sorprese imperdibili e tante opportunità di incontrare altri allenatori ti aspettano in ogni tappa. Sei pronto a scoprire cosa riserva questa emozionante avventura? Tieni gli occhi aperti e preparati a partire!

Sette città, un truck brandizzato e tante sorprese per gli Allenatori di tutta Europa. Ecco cosa aspettarsi dal Pokémon GO Road Trip 2025. Questa estate Pokémon GO esce ancora una volta dallo schermo per invadere le strade d’Europa con il Pokémon GO Road Trip 2025, un tour itinerante pensato per portare l’esperienza del celebre gioco mobile direttamente nel mondo reale. Dal 16 luglio al 24 agosto, sette città europee ospiteranno eventi speciali, attività live e bonus in-game legati al passaggio di un truck brandizzato che farà tappa da Manchester a Colonia (in occasione della Gamescom). Ogni tappa sarà un vero e proprio hub temporaneo per la community, con set fotografici, stazioni di gioco, zone di battaglia GO e ricompense esclusive. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Pokémon GO si mette in viaggio: parte il Road Trip europeo dell’estate 2025

