Poggibonsi Bellini va in Lega Pro La Sangiovannese vira su Bruni

Il calcio dilettantistico si infiamma con le mosse di mercato che promettono spettacolo e sorprese. Da Poggibonsi a Sangiovannese, il panorama toscano si ridisegna, mentre in Serie D affari importanti segnano la stagione. Con nuovi arrivi e ritorni, i club scalpitano per conquistare la gloria: un’estate da seguire con attenzione, perché il calcio non si ferma mai. E chissà quali altre emozioni ci riserverà questa calda sessione di mercato...

Da domani, 1 luglio, si apre il calcio mercato dilettanti. SERIE D. Il San Donato Tavarnelle ha perfezionato un altro arrivo. Si tratta del portiere Iuri Gambassi, ('06) di scuola Pistoiese, ex Ghiviborgo. Il prolifico bomber Daniel Zinon Kouko, ('89) autore quest'anno di 13 gol con l'Ostiamare, è pronto a fare ritorno nelle Marche per vestire la maglia dell'Ancona dell'ex presidente Vincenzo Guerini. Kouko, un volto noto del calcio toscano, ha già giocato con diverse squadre della regione, inclusa la maglia del Fiesole Il Poggibonsi continua a muoversi sul mercato. Dopo aver inserito l'ex attaccante della Baldaccio Bruni, Matteo Boriosi (2000) molto corteggiato da alcune società , e il centrocampista Leonardo Borghi ('03) ex San Donato Tavarnelle e Figline, il club ha piazzato un colpo importante nel calcio professionistico.

