poggibonsi al lavoro sulla nuova squadra attesa per la firma di matteo boriosi

Un attacco da ricostruire per i giallorossi. I componenti di uno dei pacchetti offensivi più utilizzati dal Poggibonsi nella scorsa stagione, hanno preso altre destinazioni. Restando in categoria, nel caso di Vitiello e Belli, che si sono trasferiti a Sansepolcro, oppure compiendo il salto in C, come Bellini, che dopo cinque stagioni di qualità con i Leoni è pronto adesso al professionismo con i bianconeri della Pianese. La società presieduta da Giuseppe Vellini dal canto suo è al lavoro per offrire una fisionomia al reparto avanzato, così come agli altri settori dello scacchiere. È attesa la formalizzazione dell’ingaggio della punta centrale Matteo Boriosi, venticinquenne, reduce da sedici centri in Eccellenza con i biancoverdi della Baldaccio Bruni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net