Pogba esprime tutta la sua soddisfazione per il suo ingaggio da parte del Monaco | È una gioia immensa tornare a giocare Volevo fare questo La dichiarazione d’intenti dell’ex Juve

Paul Pogba esprime tutta la sua gioia e soddisfazione per il suo ritorno in campo con il Monaco, definendo questa nuova avventura come un sogno che si realizza. Dopo un periodo di attesa, l’ex Juve si sente rinato e pronto a dare il massimo. La sua dichiarazione d’intenti è chiara: tornare a brillare e lasciare il segno. La passione e l’entusiasmo sono palpabili, e i tifosi attendono con trepidazione le sue prossime imprese.

Pogba esprime con orgoglio il suo entusiasmo di essere tornato a giocare: tutte le parole conferite sull’approdo al Monaco da parte dell’ex Juve. Paul Pogba tornerà finalmente a calcare i campi di calcio grazie al Monaco. L’ex centrocampista Juve, diventato ufficialmente un nuovo rinforzo del club del Principato nel tardo pomeriggio di sabato, ha rilasciato le sue prime parole da biancorosso. Ecco cos’ha detto ai canali ufficiali del sodalizio che milita in Ligue 1. PAROLE – « È una gioia immensa tornare a giocare. Monaco è un club con grande storia e sono onorato di farne parte. Sono pronto a dare tutto per aiutare la squadra, dopo due anni difficili vissuti da solo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Pogba esprime tutta la sua soddisfazione per il suo ingaggio da parte del Monaco: «È una gioia immensa tornare a giocare. Volevo fare questo». La dichiarazione d’intenti dell’ex Juve

In questa notizia si parla di: monaco - pogba - esprime - tutta

Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco - Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali.

Pogba Monaco, firma dell'ex Juve! Labrune: «Grande notizia»; Woltemade, niente Inter! Pogba si avvicina al Monaco, Newcastle su Scalvini; E’ morto l’ex Presidente del Foggia Giorgio Trinastich.

Pogba, la luce in fondo al tunnel: dopo la Juve c'è il Monaco, è ufficiale - Il centrocampista riparte dalla Francia, ed in particolare dal Monaco: il club, attraverso i propri canali social, ha ufficializzato l'arrivo del classe 1993 e ... Come scrive tuttosport.com

Monaco: Pogba scoppia a piangere alla firma, cosa gli hanno scritto gli ex compagni della Juve - Per l'ex centrocampista della Juve, arriva il sostegno anche da parte di vecchi compagni dell'epoca bianco ... Riporta sport.virgilio.it