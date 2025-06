Pofi festa dell' ambiente

Prepariamoci a vivere una giornata all'insegna della sostenibilità e del divertimento al Parco Ricreativo Pubblico di Pofi! La Festa dell'Ambiente, un'occasione speciale per riscoprire il nostro territorio e condividere momenti di educazione e allegria con tutta la famiglia. Dalle 8:00, in collaborazione con Plastic Free, partecipa alla passeggiata ecologica e scopri le tante attività pensate per sensibilizzare e coinvolgere grandi e piccini, perché insieme possiamo fare la differenza!

Presso il parco Ricreativo Pubblico nel Comune di Pofi una giornata dedicata alla natura, alla comunità e alla scoperta del nostro territorio, con tante attività per grandi e piccini grazie alla festa dell'ambiente! Ore 8:00 Passeggiata ecologica in collaborazione con Plastic Free Dalle.

FESTA DELL'AMBIENTE – SABATO 5 LUGLIO 2025 Parco Ricreativo Pubblico – Comune di Pofi Una giornata dedicata alla natura, alla comunità e alla scoperta del nostro territorio, con tante attività per grandi e piccini. Ore 8:00 Passeggiata ecologic

Pofi, festa dell'ambiente il 5 luglio: natura, comunità e divertimento per tutte le età.

