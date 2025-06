podismo a firenze torna il trofeo ottanelli

Il podismo a Firenze torna a risplendere con il Trofeo Ottanelli, un evento che unisce passione e memoria nel suggestivo scenario delle Cascine. La corsa, dedicata al ricordo di Lorenzo Ottanelli, poliziotto e cittadino esemplare, si svolgerà martedì 1° luglio presso la Piscina delle Pavoniere, coinvolgendo tutta la comunità . Un’occasione unica per onorare l’eroismo attraverso uno sport che unisce, emoziona e ispira…

Firenze, 30 giugno 2025 – Martedì 1° luglio torna l’appuntamento con il Trofeo Ottanelli, la corsa podistica in programma presso la Piscina delle Pavoniere, nel cuore del parco delle Cascine di Firenze. La manifestazione è nata per ricordare Lorenzo Ottanelli, agente della Polizia Municipale fiorentina, grazie all’iniziativa di Mauro Pieroni e della squadra UP Isolotto. Un evento che assume un valore ancora più profondo da quando anche Mauro ci ha lasciati: oggi questo trofeo è un sentito momento di memoria e amicizia per tutta la squadra e per chi lo ha conosciuto. All’interno della gara è prevista una speciale classifica riservata agli appartenenti alle forze dell’ordine, in omaggio alla figura di Lorenzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it