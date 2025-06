Pochi autobus. Spuntano i noleggi abusivi.

A Varenna, un incantevole angolo del Lecchese, il turismo fiorisce ma i mezzi ufficiali latitano. Di fronte alla carenza di treni e taxi, alcuni approfittano della situazione offrendo servizi di noleggio abusivi, spesso senza licenza. La domanda di trasporti cresce, ma a quale prezzo? È una sfida tra praticità e legalità , che mette in discussione la sicurezza e il rispetto delle norme. La domanda resta: come tutelare i turisti e mantenere l'ordine?

VARENNA (Lecco) Tanti turisti, ma a Varenna gli autobus al posto dei treni non bastano e non ci sono nemmeno abbastanza tassisti. Ci sono così i soliti furbetti che se ne approfittano: sono gli abusivi degli Ncc, che si improvvisano autisti di auto a noleggio con conducente, anche se non hanno regolare licenza. I clienti, pur di non aspettare ore per un posto sui pullman di linea o sui taxi, non mancano e non si pongono problemi se sia corretto o meno, anche perché tanti stranieri probabilmente nemmeno conoscono le regole. I passeggeri devono ovviamente pagare in contanti e in nero la tariffa della corsa.