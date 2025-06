Poche iscrizioni chiude la scuola di San Michele | le proposte del consigliere La Fauci

La scuola di San Michele, recentemente ristrutturata, rischia di chiudere a causa delle poche iscrizioni, secondo le proposte del consigliere La Fauci. Questa decisione, se confermata, comporterà una redistribuzione degli studenti nei plessi “Giovanni Alfredo Cesareo” e “G. Mauro”, suscitando preoccupazioni e riflessioni sulla tutela dell’istruzione locale. Un passo importante che potrebbe avere ripercussioni sul futuro del quartiere e sulla qualità dell’offerta educativa.

Era stato ristrutturato da poco ma è destinato a chiudere il plesso scolastico “Francesco Saccà ” di San Michele dell'Istituto comprensivo "Villa Lina - Ritiro". Motivo: insufficiente numero di iscrizioni. Gli alunni saranno redistribuiti tra i plessi “Giovanni Alfredo Cesareo” e “Giuseppe Mauro”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

In questa notizia si parla di: iscrizioni - michele - poche - chiude

Poche iscrizioni, chiude la scuola di San Michele: le proposte del consigliere La Fauci https://ift.tt/4jVxSeY https://ift.tt/mF1QhLk Vai su X

Portiere. Titolo definitivo. Triennale. A giugno? SarĂ vero? Michele Cerofolini, 26enne portiere ex Frosinone, pronto a vestire la maglia del Bari. A lanciare la news prima DiMarzio, poi Passione Bari. Si parla anche di Matthias Verreth, centrocampista ex Bre Vai su Facebook

Poche iscrizioni, chiude la scuola di San Michele: le proposte del consigliere La Fauci; Messina, poche iscrizioni: chiude la scuola “Saccà ” di San Michele. L’edificio era s; Messina. Pochi iscritti, chiude la scuola di San Michele.

Messina, poche iscrizioni: chiude la scuola “Saccà” di San Michele. L’edificio era stato ristrutturato di recente - Non è stato possibile formare le classi per dare continuità all'attività ... Come scrive msn.com

Messina. Pochi iscritti, chiude la scuola di San Michele - Il consigliere La Fauci chiede un servizio di trasporto per gli studenti The post Messina. Segnala msn.com