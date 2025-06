Poca sicurezza e scarsa igiene sigilli dei carabinieri del Nil a due ditte

Le ispezioni dei Carabinieri del NIL a Firenze mettono in luce gravi carenze di sicurezza e igiene presso due aziende dell’area empolese e di Scandicci. Durante i controlli, sono stati sequestrati sigilli per irregolarità, evidenziando il rischio per lavoratori e consumatori. La situazione solleva interrogativi sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla corretta applicazione delle norme di sicurezza, richiedendo interventi immediati per garantire ambienti di lavoro più sicuri e conformi alla legge.

FIRENZE – I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Firenze, nell’ambito di predisposti controlli mirati a verificare il rispetto delle norme del lavoro, nonché della sicurezza sui luoghi di lavoro hanno proceduto a visite ispettive all’interno di due ditte, nell’Empolese ed a Scandicci, l’una gestita da una cittadina cinese e l’altra da un bengalese. La prima azienda si occupava della confezione di capi d’abbigliamento e l’altra della realizzazione di parti metalliche di accessori di abbigiamento. Durante il controllo sono state riscontrate violazioni al decreto legislativo 81 del 2008. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

