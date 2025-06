Pizza Village 2025 | gli ospiti il programma e i biglietti alla Mostra d'Oltremare

Preparati a vivere l'evento più gustoso dell'estate napoletana! Il Pizza Village 2025 torna alla Mostra d'Oltremare dal 1° al 6 luglio, portando ospiti speciali, un programma ricco di sorprese e la possibilità di gustare le migliori pizze in un’atmosfera unica. Con ingresso gratuito e orari estesi, questa è l’occasione perfetta per celebrare la tradizione e la convivialità partenopea. Continua a leggere e scopri come partecipare!

Il Pizza Village torna a Napoli. Sarà alla Mostra d'oltremare da domani 1° luglio fino al 6. La kermesse, ingresso gratis, sarà aperta dalle 18 alle 25. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pizza - village - mostra - oltremare

Pizza Village 2025: al via il countdown tra grandi ritorni, nuovi nomi e partner d’eccellenza - Il Coca-Cola Pizza Village 2025 sta per tornare, con un countdown entusiasmantesegnato da grandi ritorni, nuovi protagonisti e partner d’eccellenza.

EVENTI - Coca-Cola Pizza Village 2025 dal 1° al 6 luglio alla Mostra d'Oltremare offrirà ogni sera musica live con i protagonisti del pop. Ecco il programma. #horeca #foodservice #eventi #musicalive https://horecanews.it/coca-cola-pizza-village-2025-ecco-il-p Vai su X

Pizza Village domenica 6 luglio Napoli.. Mostra D'oltremare..... Vai su Facebook

Pizza Village 2025: gli ospiti, il programma e i biglietti alla Mostra d’Oltremare; Pizza Village 2025 a Napoli, più village di musica che pizza; Pizza Village 2025 Napoli: pizzerie top e concerti gratis con ingresso libero.

Pizza Village 2025: gli ospiti, il programma e i biglietti alla Mostra d’Oltremare - Sarà alla Mostra d’oltremare da domani 1° luglio fino al 6. Riporta fanpage.it

Pizza Village, da Sarah Toscano a LDA: l'elenco completo dei cantanti e quando si esibiscono - Dal 1 al 6 luglio alla Mostra d'Oltremare ci sarà il Pizza Village, ormai un appuntamento fisso che ogni estate anima le calde serate estive. Secondo msn.com