Più ictus e infarti a causa del caldo | 6 regole salva cuore secondo gli esperti

L’ondata di caldo di quest’estate mette a dura prova il nostro cuore, aumentando il rischio di ictus e infarti. Ma non tutto è perduto: seguendo le 6 regole salva cuore suggerite dagli esperti, puoi proteggerti efficacemente. Scopri come prevenire questi pericolosi eventi cardiovascolari e vivere l’estate in salute, senza rinunciare al piacere di goderti il sole. La prevenzione inizia con le giuste scelte: ecco cosa fare subito.

Il caldo estremo di questo periodo è legato a doppio filo all'aumento di rischio di eventi cardiovascolari. Ecco come prevenirli. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Più ictus e infarti a causa del caldo: 6 regole "salva cuore" secondo gli esperti

In questa notizia si parla di: caldo - ictus - infarti - causa

Più ictus e infarti a causa del caldo: 6 regole salva cuore secondo gli esperti; Ictus, aritmie, arresto cardiaco: così la crisi climatica manda in tilt anche il cuore; I casi di ictus in 30 anni sono aumentati del 70%, tra le cause ondate di calore, inquinamento e sovrappeso.

Infarti E Ictus Potrebbero Aumentare Con Il Caldo Estremo - MSN - Con l'aumento del calore e dell'umidità, aumenteranno anche i tassi di mortalità. Si legge su msn.com

Caldo, il cardiologo: «Più ictus, infarti, scompenso e bronchite cronica». Chi è a rischio e i consigli - L'anticiclone africano domina sull'Italia e il grande caldo, si sa, rappresenta un rischio per la salute soprattutto per anziani e persone fragili. Secondo msn.com