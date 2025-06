Pittoni Lega | Graduatorie dei concorsi docenti tornano consultabili

Ottime notizie per i docenti: le graduatorie dei concorsi tornano consultabili online, grazie alle novità introdotte dal decreto PA n. 25 del 14 marzo 2025. Questa misura, già convertita in legge, garantisce trasparenza e accesso semplificato agli esiti, includendo riserve, precedenze e preferenze, nel rispetto della privacy. Una svolta importante per chi aspira a una cattedra: l’attesa è finita e ora è possibile verificare il proprio posizionamento in modo rapido e sicuro.

"È in fase d'avvio quanto previsto dal decreto PA n. 25 del 14 marzo 2025, convertito in legge lo scorso 9 maggio. La norma stabilisce che gli esiti delle graduatorie dei concorsi per i docenti siano consultabili in un’area riservata ai partecipanti, dove saranno riportate anche informazioni su riserve, precedenze e preferenze, nel rispetto della tutela dei dati personali". L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

