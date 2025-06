Pisamo Bruni Pd | Sospendere i fondi destinati agli eventi

Pisamo Bruni PD propone di sospendere i fondi destinati agli eventi culturali e turistici, inseriti nel Piano triennale 2025–2027, che prevedono oltre un milione di euro per affidamenti diretti. Con un ordine del giorno, si chiede una moratoria immediata su tutti gli incarichi, al fine di garantire trasparenza e corretta gestione delle risorse pubbliche. La questione apre un dibattito essenziale sulla tutela degli investimenti culturali e sulla responsabilità amministrativa.

"Nel quadro della variazione al Programma triennale degli acquisti 2025–2027, che stanzia oltre un milione di euro per eventi culturali e turistici da affidare direttamente a Pisamo s.r.l., abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere una moratoria immediata su tutti gli incarichi e. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Pisamo, Bruni (Pd): Sospendere i fondi destinati agli eventi.

