Pisa | litiga con la escort e spara un colpo di pistola In casa nascondeva un arsenale arrestato

Una notte tumultuosa a Pisa, dove un uomo di Calci ha scatenato il caos, litigando violentemente con una escort e sparando un colpo di pistola in casa. La sua fuga nel nascondere un arsenale di armi e droga ha portato all’arresto da parte dei carabinieri, che hanno scoperto un vero e proprio arsenale di oggetti pericolosi. Scopriamo quanto accaduto in questa vicenda che scuote la città .

I carabinieri della compagnia di Pisa hanno fermato un uomo, residente a Calci, disoccupato e già noto alle forze dell'ordine, con gravi accuse: detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, ricettazione e possesso di oggetti atti ad offendere L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Pisa: litiga con la escort e spara un colpo di pistola. In casa nascondeva un arsenale, arrestato

