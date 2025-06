Pirelli presenta il nuovo Scorpion All Season SF3 | pneumatico quattro stagioni per suv

Pirelli rivoluziona il segmento degli pneumatici quattro stagioni con il nuovo Scorpion All Season SF3, studiato appositamente per SUV. Grazie a tasselli rinforzati e di dimensioni maggiorate, garantisce un contatto ottimale con la strada, riduce vibrazioni e rumore, e assicura stabilità e comfort anche sulle superfici più impegnative. Pronti a scoprire un nuovo livello di sicurezza e performance?

Tra le caratteristiche tecniche si segnalano tasselli del battistrada rinforzati e di dimensioni maggiorate, studiati per migliorare il contatto con la strada, ridurre vibrazioni e rumore, e offrire stabilità e comfort alla guida su veicoli più pesanti.

