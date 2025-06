Pirateria scatta la truffa | finte sanzioni via mail a migliaia di italiani

una truffa che sfrutta la paura e l’ignoranza, inviando false sanzioni e mettendo a rischio i loro dati personali. In un contesto in cui la lotta alla pirateria si intensifica, è fondamentale riconoscere e difendersi da questi inganni digitali, proteggendo sé stessi e le proprie informazioni.

La lotta alla pirateria in Italia si è arricchita di un nuovo aspetto: le truffe. Nelle settimane in cui sono arrivate le prime condanne, oltre all’identificazione di 6 mila clienti, c’è chi ha ricevuto una mail con delle multe. Peccato che si tratti di sanzioni false. Lo ha segnalato a fine giugno l’Autorità Garante nelle comunicazioni, l’Agcom. Attraverso la posta elettronica o altri canali, migliaia di italiani sono stati contattati con avvisi falsi. Il mittente si è firmato: «Servizio clienti Agcom – Piracy Shield». Poi la contestazione nel corpo della mail, in cui si segnalano presunte irregolarità legate all’uso del pezzotto. 🔗 Leggi su Lettera43.it