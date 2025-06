Piquerez Juve Tuttosport | spunta questa pista a sorpresa per la fascia! Può lasciare il Palmeiras subito dopo il Mondiale per Club | i dettagli

Le ultime notizie sul calciomercato della Juventus rivelano una possibile sorpresa: Piquerez, esterno mancino del Palmeiras, potrebbe lasciare il Brasile subito dopo il Mondiale per Club. La pista prende corpo, alimentando l’interesse dei bianconeri e aprendo nuovi scenari per la fascia laterale. Resta da capire se questa opportunità diventerà realtà , ma intanto il mercato si accende di nuove suggestioni e possibilità sorprendenti. La Juventus potrebbe presto svelare un nuovo colpo a sorpresa.

Piquerez Juve (Tuttosport): spunta questa pista a sorpresa per la fascia! Può lasciare il Palmeiras subito dopo il Mondiale per Club: tutti i dettagli. Trovano conferme le voci circolate in queste ultime ore circa un interessamento da parte del calciomercato Juve a Piquerez, esterno mancino di proprietĂ del Palmeiras che ha di recente conquistato l'acceso ai quarti del Mondiale per Club. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel dicembre del 2026 motivo per cui potrebbe anche lasciare il Brasile a stretto giro di posta di fronte a un'offerta nemmeno poi chissĂ quanto corposa. Da vedere come si muoveranno i bianconeri.