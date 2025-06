Piovono banconote da un elicottero durante un funerale | È l’ultimo segno d’amore per la città Traffico in tilt – VIDEO

Immagina un funerale che diventa un vero e proprio spettacolo, dove l’amore per la vita si manifesta in modo sorprendente. Darrell “Plant” Thomas, noto imprenditore di Detroit, ha scelto di salutare il mondo con stile e allegria, facendo volare banconote su un elicottero e creando un pasticcio di traffico… un gesto che resterà impresso come il suo ultimo, audace segno d’amore per la città.

Andarsene con stile. È stato questo l’ultimo desiderio di Darrell “Plant” Thomas. Scomparso lo scorso 15 giugno dopo una lunga battaglia con una malattia, l’imprenditore ha voluto che il suo funerale si trasformasse in una festa. L’uomo, un noto proprietario di un autolavaggio e di una concessionaria automobilista a Detroit, aveva organizzato tutto nel dettaglio. E così, venerdì 27 giugno, si è svolto il funerale del cinquantottenne. I quartieri di Gratiot Avenue e Conner Street (dove si trova la sua attività “ Show Room Shine Express “) si sono fermato per rendere omaggio al Darrell “Plant” Thomas. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Piovono banconote da un elicottero durante un funerale: “È l’ultimo segno d’amore per la città”. Traffico in tilt – VIDEO

