La pioppicoltura intensiva lungo i fiumi rappresenta un esempio concreto di come le pratiche agricole possano minacciare la biodiversità e compromettere gli ecosistemi. Mentre si parla di “green” e “sostenibilità,” spesso si sottovaluta l’impatto reale di tali attività sull’ambiente. È fondamentale riflettere su come le scelte economiche e agricole possano conciliarsi con la tutela del nostro patrimonio naturale, affinché il progresso non sacrifichi il futuro del pianeta.

di Giovanni Barcheri Si fa presto a parlare di “green” e “sostenibilità” ma i due concetti difficilmente possono essere banalmente ricondotti alle economie di mercato. Se sui testi di ecologia si legge che “lo sviluppo sostenibile è quello sviluppo che consente alla generazione presente di soddisfare i propri bisogni senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri”, l’espressione oggi è entrata nel linguaggio dei mass media e ha assunto significati in gran parte diversi, soprattutto per l’uso inappropriato per tornaconto di politici e imprese; qui si dovrebbe piuttosto parlare di “greenwashing”, tradotto con il “di verde, solamente una pennellata”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Pioppicoltura intensiva lungo i fiumi: un grave impatto sulla biodiversità superstite

