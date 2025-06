Pioltello lite per gelosia Coppia finisce in ospedale

Una notte di tensione e emozioni forti a Pioltello, dove una lite tra una coppia peruviana si è trasformata in un acceso scontro che ha richiesto l’intervento di forze dell’ordine e ambulanze. Motivi di gelosia, alcol e passione hanno acceso il nostro racconto, culminando con un epilogo inatteso. La vicenda dimostra come anche le tensioni più piccole possano sfociare in eventi drammatici, lasciando tutti senza parole...

La lite esplosa per motivi personali, forse di gelosia, e l’alcol che fa il resto: alterco notturno al Satellite fra due peruviani, uomo e donna. Volano pugni e bottigliate: e tutti e due, ma senza gravi ferite, finiscono in pronto soccorso. La gazzarra è esplosa poco dopo l’una e mezza di notte in via Cilea, e ha richiesto l’intervento di ambulanza e carabinieri, chiamati da molti residenti. Protagonista una coppia, 37 anni lui, 46 lei. I motivi dell’alterco sono ancora in via di chiarimento. Le ferite sono state provocate da cocci di bottiglia. Sul posto i soccorritori in codice rosso. I trasporti in ospedale sono poi stati in verde e giallo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pioltello, lite per gelosia. Coppia finisce in ospedale

