Pioggia di fuoco sull’Ucraina maxi attacco russo su Kiev e l’ovest Camporini | Putin ha campo libero

Un'ombra di tensione avvolge ancora una volta l’Ucraina, con un maxi attacco russo che ha colpito Kiev e l’Ovest, lasciando il mondo in allerta. Mentre Putin mostra il campo libero, il generale Camporini analizza le conseguenze di questa escalation: un momento cruciale in cui la resistenza ucraina si trova sotto pressione, e il futuro della regione appare sempre più incerto. L’Europa e gli alleati devono ora capire come rispondere a questa difficile sfida.

Roma, 30 giugno 2025 – Il presidente russo, Vladimir Putin, approfitta del momento e fa capire a tutti che non è assolutamente disposto a fare passi indietro sull'Ucraina. Kiev ha bisogno di più armi e con l'impegno rafforzato degli Stati Uniti in Medioriente, potrebbe volerci tempo perché le ottenga. Il generale Vincenzo Camporini, ex Capo di Stato Maggiore delle Forze Armate, ha spiegato perché il violento attacco dell'altra notte sia arrivato proprio ora, con un grosso punto di domanda: se Washington sia davvero in grado di fornire i missili da Difesa Patriot in un tempo ragionvevole. Generale Camporini, l'altra notte la Russia ha portato avanti l'attacco più grande di sempre, non in termini di bilancio di vittime, ma per intensità dei bombardamenti.