Pimenta rivela | Gimenez? Aveva tante proposte Ecco perché ha scelto il Milan

Rafaela Pimenta svela i retroscena dietro la scelta di Gimenez di approdare al Milan, dopo aver ricevuto numerose offerte allettanti. La procuratrice rivela come la strategia e le prospettive future abbiano giocato un ruolo decisivo nella decisione del talentuoso difensore uruguaiano. Un dettaglio che offre uno sguardo esclusivo sulla dinamica del trasferimento e sulla visione del club rossonero. Ecco perché Gimenez ha scelto il Milan, segnando un nuovo capitolo nella sua carriera.

Rafaela Pimenta, procuratrice, ha parlato all'ANSA di tanti argomenti. Tra questi anche un retroscena su Gimenez e il suo arrivo al Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Pimenta rivela: “Gimenez? Aveva tante proposte”. Ecco perchĂ© ha scelto il Milan

In questa notizia si parla di: pimenta - gimenez - milan - rivela

Pimenta rivela: “Gimenez? Aveva tante proposte”. Ecco perché ha scelto il Milan; MN - Gimenez-Milan, ecco le cifre reali dell'operazione per portarlo in rossonero; L’agente: “Milan, che colpo con Gimenez. Come lui solo 2 o 3 in Europa”.

Pimenta: “Gimenez aveva mercato altrove, ma ha preferito il Milan” - In esclusiva all'Ansa ha parlato la nota procuratrice Rafaela Pimenta la quale ha detto ... Come scrive ilmilanista.it

Gimenez-Milan, ci siamo (forse): Sky ha rivelato un nuovo retroscena della trattativa, sono ore caldissime - MSN - Il Milan, reduce dalla vittoria in Champions League contro il Girona, si prepara a ... Scrive msn.com