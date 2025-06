Pieve Fissiraga ucciso nei campi con un colpo di fucile | l’ombra del regolamento di conti

Una tragedia scioccante scuote Pieve Fissiraga: Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni, è stato trovato ucciso in un campo con un colpo di fucile nel petto. Un regolamento di conti irrisolto, che getta ombre e sospetti su un territorio segnato da misteri e tensioni. La comunità si domanda cosa si nasconda dietro questa drammatica perdita, e le indagini continuano a svelare dettagli inquietanti.

Pieve Fissiraga (Lodi) - Una fucilata in pieno petto sparata in aperta campagna: è morto così Mohamed Kaoukeb Raji, 21 anni di nazionalità marocchina, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato pomeriggio in mezzo a un campo di mais a Pieve Fissiraga, un piccolo Comune del Lodigiano non lontano dal casello dell’autostrada A1. La morte però risalirebbe ad almeno un giorno e mezzo prima secondo quanto stabilito dalle prime indagini coordinate dalla pm di turno del tribunale di Lodi, Martina Parisi. Forse il ragazzo è stato attirato in una z ona nascosta sotto il controllo degli spacciator i dove è rimasto vittima di un agguato o, forse, per lui è scattata la trappola mortale dopo un i ncontro concordato con il suo omicida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it