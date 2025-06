Pietrastornina i consiglieri segnalano incoerenze nel bilancio 2025-2027

I consiglieri comunali di Pietrastornina sollevano preoccupazioni sulla coerenza del bilancio 2025-2027, chiedendo interventi alla Prefetta di Avellino. In una nota datata 19 maggio 2025, evidenziano irregolarità che potrebbero compromettere la trasparenza e la corretta gestione delle risorse pubbliche. La richiesta accende i riflettori su un tema cruciale per il futuro del paese, sottolineando l’importanza di un controllo rigoroso e di decisioni tempestive.

I consiglieri comunali del Comune di Pietrastornina (AV) hanno rivolto un formale appello alla Prefetta di Avellino, dott.ssa R. Riflesso, sollecitando l’adozione di provvedimenti riguardanti lo schema di bilancio 2025-2027. La richiesta si fonda su una nota trasmessa in data 19 maggio 2025. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

