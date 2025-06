Pierce brosnan | l’atteso film del 2025 dopo mobland e il western con samuel l jackson

Pierce Brosnan, icona di stile e talento, si prepara a sorprendere ancora nel 2025 con l’attesissimo film che seguirà i successi di Mobland e del Western con Samuel L. Jackson. Con una carriera ricca di ruoli memorabili e una versatilità rara, Brosnan continua a catturare l’attenzione di pubblico e critica. Scopriamo insieme cosa ci riserva il suo prossimo grande progetto e come si conferma una delle stelle più brillanti del cinema contemporaneo.

Nel panorama cinematografico e televisivo contemporaneo, alcuni attori mantengono una presenza costante grazie a ruoli di successo e a progetti innovativi. Tra questi, spicca Pierce Brosnan, noto per aver interpretato il celebre agente segreto James Bond. La sua carriera si distingue non solo per i ruoli d’azione, ma anche per la capacità di spaziare tra generi diversi. Questo articolo analizza gli aspetti salienti della sua attività nel 2025, evidenziando i progetti più rilevanti e le prospettive future che potrebbero consolidare ulteriormente la sua posizione nel settore. pierce brosnan: un 2025 all’insegna del successo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Pierce brosnan: l’atteso film del 2025 dopo mobland e il western con samuel l. jackson

In questa notizia si parla di: pierce - brosnan - atteso - film

007: Rosamund Pike ricorda il provino come Bond Girl in cui le chiesero di spogliarsi e la ceretta a Pierce Brosnan - Rosamund Pike rivive l'imbarazzante provino per il ruolo di Miranda Frost in "007 - La morte può attendere", nei cui frangenti le venne chiesto di spogliarsi.

Dal 17 al 26 luglio torna il Giffoni Film Festival e tanti saranno gli eventi speciali della 55esima edizione. Due importanti appuntamenti il 18 luglio con l’anteprima di #riv4li, nuova serie per ragazzi prodotta da #Netflix e Stand by Me, e, nella stessa giornata, Ed Vai su Facebook

Trailer per The Unholy Trinity: Pierce Brosnan e Samuel L. Jackson nel Montana del 1870; Stasera in tv, film che scosse il mondo intero: scoppia il vulcano più famoso del cinema; MobLand: la serie poliziesca di Guy Ritchie con Tom Hardy.

Youth, il film: missione ringiovanire per Pierce Brosnan - Quotidiano Nazionale - Youth, il film: missione ringiovanire per Pierce Brosnan L'ex James Bond protagonista di una nuova pellicola, un thriller fantascientifico ... Secondo quotidiano.net

L’era di Pierce Brosnan come James Bond: analisi dei film e delle sfide affrontate - Ecodelcinema - L’interpretazione di Pierce Brosnan nei panni di James Bond ha segnato un’epoca distintiva all’interno della saga dell’agente segreto britannico. Segnala ecodelcinema.com