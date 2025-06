Picinisco pastorizia in Festival 2025

Preparati a vivere un’esperienza unica tra tradizione, gusto e musica: il 5 e il 6 luglio, Picinisco si trasforma nello scenario di Pastorizia in Festival 2025. Due giorni di emozioni tra mostre, degustazioni e momenti dedicati alle famiglie, per riscoprire le radici della cultura pastorale e creare ricordi indimenticabili. Non mancare a questa celebrazione autentica che celebra il cuore della nostra tradizione!

Un viaggio indimenticabile tra sapori, tradizioni e musica il 5 e il 6 luglio a Picinisco con Pastorizia in Festival! Tra mostre mercato, degustazioni, colazioni del contadino tante soprese per grandi e piccini! Pastorizia in Festival è una manifestazione che promuove la tradizione pastorale. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: festival - picinisco - pastorizia - tradizione

? ? 5 & 6 luglio Picinisco (Fr) Un weekend all'insegna della musica, delle tradizioni locali e percorsi enogastronomici... Vai su Facebook

Pastorizia in Festival 2025; Picinisco, pastorizia in Festival 2025; Picinisco – Pastorizia in Festival, attesa e nuova immagine.

Il Festival della Pastorizia che si svolge ogni anno a Picinisco nel Lazio - RomaToday - Il piccolo comune del basso Lazio, in provincia di Frosinone e famoso per il suo pecorino a marchio DOP, festeggerà uno dei riti più ... Secondo romatoday.it

Torna Belcanto Festival : "Tradizione e ricerca. Così l’opera classica si aprirà al futuro" - MSN - Belcanto è una luminosa tradizione, il lascito artistico di immensi compositori e straordinari interpreti. Segnala msn.com