Piccoli centrotavola con materiali di scarto e raccolta rifiuti | una giornata speciale al parco Ragazzi del 1899

Piccoli centrotavola realizzati con materiali di scarto e rifiuti raccolti: un modo creativo e sostenibile per valorizzare le risorse e sensibilizzare al rispetto dell'ambiente. Sabato scorso, al parco Ragazzi del 1899, l'associazione La Volpe e la Rosa, in collaborazione con il Quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, ha organizzato un laboratorio dedicato al riciclo e al riuso nell’ambito dei “progetti speciali” del primo semestre 2025. L’attività per le…

L'associazione 'La volpe e la rosa', in collaborazione con il Quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, ha organizzato sabato scorso al parco Ragazzi del 1899 un laboratorio dedicato al riciclo e al riuso nell'ambito dei "progetti speciali" dei quartieri del primo semestre 2025. "L'attivitĂ per i. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

