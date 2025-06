Picciotto sfida il sistema con + Culo | quando il talento non basta

Picciotto, il rapper siciliano di Biancavilla, torna a scuotere le coscienze con “+ Culo”, un brano che sfida il sistema quando il talento non basta. Prodotto da DJ Crocetta e DRX, con il featuring di LadyTiz, questa provocazione in forma di rap mette in discussione le convenzioni e la perseveranza. Accompagnato da un videoclip animato da Ronf Animation, il singolo segna il ritorno di Picciotto su etichetta Picciotto Record, pronto a lasciare il segno.

Picciotto, il rapper siciliano di Biancavilla torna a farsi sentire dopo il disco "Don Picciotto" e il singolo "Giorgia" con un nuovo singolo inedito: "+ Culo ". Il brano è prodotto da DJ Crocetta e DRX, che ne firma anche mix e master, con il featuring di LadyTiz, e accompagnato da un videoclip ufficiale diretto e animato da Ronf Animation. Il singolo esce per l'etichetta Picciotto Record. "+ Culo " è una provocazione in forma di rap, una riflessione tagliente mascherata da commedia grottesca. La parola "culo", scelta come titolo e tema centrale, diventa metafora di un sistema dove la fortuna, l'opportunismo e le apparenze spesso contano più del merito.

