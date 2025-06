Picchia la compagna e le impedisce di imparare l’italiano | tolto il permesso di soggiorno ed espulso per pericolosità sociale

Una vicenda inquietante che evidenzia come la tutela dei diritti e la sicurezza pubblica siano priorità fondamentali. Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha infatti respinto il ricorso di un extracomunitario coinvolto in comportamenti violenti e pericolosi, confermando l’espulsione decisa dalle autorità. Questa decisione sottolinea l'importanza di un equilibrio tra accoglienza e rispetto delle regole, garantendo un ambiente più sicuro per tutti.

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso presentato da un extracomunitario, confermando il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno e la conseguente espulsione dal territorio nazionale. Il provvedimento, adottato dalla Questura di Perugia, trae origine da una. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

