Piazza Spoleto caos movida | Stop all’urbanistica tattica

Piazza Spoleto a Nolo si trasforma in una zona franca per la movida selvaggia, lasciando i residenti nel caos e nella paura. Un recente filmato documenta giovani che, nella notte, hanno lanciato sassi e bottiglie contro le abitazioni di chi si opponeva al troppo rumore. Una situazione che solleva importanti domande sul bilanciamento tra divertimento e rispetto per il vicinato, e su come garantire sicurezza e tranquillitĂ a tutti.

PiĂą che una piazza di urbanistica tattica, una zona franca per la movida selvaggia. Parliamo di piazza Spoleto, a Nolo (North of Loreto), dove un filmato mostra alcuni ragazzi che l’altra sera hanno lanciato sassi e bottiglie contro i portoni e le finestre dei residenti che protestavano per il troppo rumore in piena notte che proveniva proprio dalla piazza “tattica“, pensata dal Comune per lasciare spazio ai residenti durante le ore del loro tempo libero, ma non alle 5 del mattina. Il Comitato Nolo Residenti mostra il filmato e denuncia che "da anni documentiamo come l’intervento “tattico“ abbia innescato una trasformazione ormai inarrestabile del nostro quartiere in una zona di movida totalmente incontrollata e pericolosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piazza Spoleto, caos movida: "Stop all’urbanistica tattica"

