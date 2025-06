Piazza Mercato | Napoli in festa con festa Avitabile De Gregori e Jovanotti

Napoli si trasforma in un palcoscenico di gioia e condivisione, dove la musica unisce generazioni e culture diverse. In Piazza Mercato, l’energia di Enzo Avitabile, Francesco De Gregori e Lorenzo Jovanotti ha acceso l’entusiasmo di migliaia di spettatori, creando un’atmosfera di festa autentica e vibrante. Un evento che resterà nella memoria dei napoletani come un'indimenticabile celebrazione della passione musicale e dello spirito di comunità .

La musica travolge Napoli, in Piazza Mercato, per il concerto di Enzo Avitabile che porta sul palco Francesco De Gregori e Lorenzo Jovanotti. Forti emozioni sulla scia di musiche e canzoni travolgenti all'insegna della contaminazione e della festa di popolo hanno coinvolto migliaia di fans ieri sera a Napoli in Piazza Mercato – la piazza .

