Il caso di piazza Loggia rivela una verità scomoda e inquietante: la presenza di Marco Toffaloni sulla scena del crimine non può essere considerata un banale incidente. Le motivazioni del tribunale dei minori di Brescia sottolineano come quell’unica presenza fosse strettamente collegata all’eccidio, lasciando emergere dubbi e interrogativi su chi davvero si celasse dietro quella tragica strage. La verità sembra ancora più complessa e inquietante di quanto si possa immaginare.

"La presenza dell'imputato sulla scena del crimine non potrebbe mai essere liquidata come una mera coincidenza o comunque come una presenza 'neutra' perché dice che Marco Toffaloni non aveva nessuna ragione per trovarsi in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974 se non per partecipare all'esecuzione dell'eccidio". Lo scrive il tribunale dei minori di Brescia nelle 337 pagine di motivazioni della sentenza di condanna a trent'anni di Marco Toffaloni. L'uomo, oggi 67enne, è ritenuto l'esecutore materiale della strage neofascista che provocò la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Piazza Loggia, 'Toffaloni presente per eseguire strage'

