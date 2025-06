Piazza Lagrange e piazza Paleocapa verso la pedonalizzazione | approvata la mozione

Una rivoluzione silenziosa si avvicina nel cuore della città: Piazza Paleocapa e Piazza Lagrange potrebbero presto diventare aree interamente pedonali, grazie all'approvazione unanime di una mozione che apre nuove prospettive di vivibilità e mobilità sostenibile. Questa decisione segna un passo importante verso un centro urbano più accessibile e piacevole per cittadini e visitatori. Ma quali sono i prossimi passi per trasformare questa visione in realtà?

Non solo via Roma, ma anche piazza Paleocapa e piazza Lagrange potrebbero avere un futuro pedonale. Approvata quest'oggi, lunedì 30 giugno, la mozione che ha trovato d'accordo i votanti all'unanimità. Piazza Paleocapa e piazza Lagrange: il futuro è pedonale? La proposta era arrivata in. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

In questa notizia si parla di: piazza - lagrange - paleocapa - approvata

Piazza Lagrange e piazza Paleocapa verso la pedonalizzazione: approvata la mozione; “Pedonalizzare le piazze Lagrange e Paleocapa”; Pedonalizzare piazza Lagrange e Paleocapa, in consiglio comunale arriva la proposta.

Piazza Paleocapa stop al parcheggio - la Repubblica - Il bando indetto dal Co¬mune per consegnare l’area del¬la piazzetta tra via XX Settembre e piazza Carlo ... Si legge su torino.repubblica.it

Savona, il mercato settimanale si trasferisce in via Paleocapa. In piazza Mameli resterà il transito per le auto - Città in cambiamento Savona, il mercato settimanale si trasferisce in via Paleocapa. Secondo ilsecoloxix.it