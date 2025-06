Piazza delle Loggia la condanna di Toffaloni inchiodato da una fotografia | Non poteva essere lì per caso

In un caso che ha scosso l’Italia, una fotografia osta a ogni dubbio sulla presenza di Marco Toffaloni in piazza della Loggia il 28 maggio 1974. Il Tribunale dei minori di Brescia, nelle sue dettagliate motivazioni, sottolinea come quella scena non possa essere considerata una semplice coincidenza. La verità emerge netta: Toffaloni è stato inchiodato dalla prova visiva, rendendo evidente il suo ruolo in uno dei momenti più drammatici della storia italiana.

Brescia – “La presenza dell'imputato sulla scena del crimine non potrebbe mai essere liquidata come una mera coincidenza o comunque come una presenza 'neutra’ perché dice che Marco Toffaloni non aveva nessuna ragione per trovarsi in piazza della Loggia la mattina del 28 maggio 1974 se non per partecipare all' esecuzione dell'eccidio ”. Lo scrive il Tribunale dei minori di Brescia nelle 337 pagine di motivazioni della sentenza di condanna a trent'anni di Marco Toffaloni. L'uomo, oggi 67enne, è ritenuto l'esecutore materiale della strage neofascista che provocò a Brescia la morte di 8 persone e il ferimento di altre 102. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piazza delle Loggia, la condanna di Toffaloni inchiodato da una fotografia: “Non poteva essere lì per caso”

