Piazza Almerici gremita accoglie Matteo Garrone per il docufilm Il viaggio di Io Capitano in Senegal

Ma il cuore pulsante di questa notte è stata la narrazione del viaggio umano e cinematografico di Matteo Garrone, che ha conquistato il pubblico con la sua passione e sincerità. La piazza, vibrante di emozioni, si è trasformata in un palcoscenico di condivisione e ispirazione, sottolineando ancora una volta il potere del cinema di unire le persone e di raccontare storie che attraversano confini e culture.

Ieri sera, domenica 29 giugno, piazza Almerici nell’ambito della rassegna Piazze di Cinema, ha ospitato la serata "Il lungo viaggio di Io Capitano", che ha visto protagonista il regista Matteo Garrone, accolto da una piazza gremita e partecipe. Al centro della serata c'è stato il racconto del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

