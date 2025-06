Pianura ucciso e sciolto nell’acido | giudici non riconoscono aggravante mafiosa

Un tragico episodio scuote Napoli: l’omicidio di Giulio Giaccio, brutalmente ucciso e sciolto nell’acido, non ha visto riconosciuta l’aggravante mafiosa dalla Corte di Assise di Appello. Un caso che solleva interrogativi sulla lotta contro la criminalità organizzata e sulla giustizia. Ma cosa significa questa decisione e quali implicazioni avrà per le future indagini? Scopriamolo insieme.

Non riconosciuta l’aggravante mafiosa per l’omicidio di Giulio Giaccio, rapito sotto casa, nel quartiere Pianura, a Napoli, torturato, assassinato con un colpo alla nuca e sciolto nell’acido perché scambiato per l’amante della sorella di un camorrista. La Corte di Assise di Appello di Napoli (quinta sezione) non ha riconosciuto la sussistenza dell’aggravante mafiosa nella sentenza . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pianura, ucciso e sciolto nell’acido: giudici non riconoscono aggravante mafiosa

