Piano Italia 5g 345 milioni del Pnrr a rischio | in tre anni realizzato il 38% E mancano 12 mesi alla scadenza

Sul Piano Italia 5g va tutto bene, dice il Dipartimento per l’Innovazione di palazzo Chigi. I dati, però, dicono una cosa diversa: è stato completato appena il 38,63% delle aree da coprire, dopo 3 anni dall’affidamento dei lavori e a 365 giorni dalla scadenza, con il rischio di perdere quasi 350 milioni di fondi Pnrr (per l’esattezza: 345.716.657 euro). Ora, in soli 12 mesi, serve uno sprint da centometrista per colmare il gap del 61.37%. Ma il Dipartimento per la trasformazione digitale, guidato dal fratello d’Italia Alessio Butti, predica ottimismo. Tanto da innalzare l’asticella dei lavori già eseguiti – di fatto – fino all’80 per cento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it