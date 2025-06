Piano della Notte il sindaco invita a partecipare al questionario | Valorizzare chi la città la vive anche dopo il tramonto

Il sindaco di Parma, Michele Guerra, invita i cittadini a contribuire alla creazione del Piano della Notte, uno strumento fondamentale per valorizzare la vita urbana anche dopo il tramonto. Attraverso un appello sulla sua pagina Facebook, il sindaco sottolinea come molte città nel mondo abbiano già adottato politiche simili per rendere la città più vivace e sicura anche di notte. La partecipazione di tutti è fondamentale per costruire insieme una Parma più accogliente e dinamica, anche sotto le stelle.

Il sindaco di Parma Michele Guerra invita, attraverso un appello apparso sulla sua pagina Facebook, a partecipare al questionario sulle politiche della notte a Parma. "In tante città del mondo, da Londra a Sydney, da Parigi a Bologna, esiste un Piano della Notte" sottolinea il sindaco di Parma. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: notte - sindaco - piano - invita

Rinviati i funerali di Giancarlo Cito L'ex sindaco di Taranto è morto domenica notte, le esequie erano in programma oggi pomeriggio - I funerali di Giancarlo Cito, ex sindaco di Taranto scomparso domenica notte all'età di 79 anni, sono stati rinviati.

AVVISO IMPORTANTE Dalla mezzanotte di lunedì 30 giugno e fino alle prime ore di martedì 1 luglio verrà eseguito un intervento di disinfestazione sull'intero territorio comunale. Si invita la cittadinanza ad attenersi alle seguenti disposizioni: Non sostar Vai su Facebook

Piano della Notte, il sindaco invita a partecipare al questionario: Valorizzare chi la città la vive anche dopo il tramonto; Allerta meteo 16 Gennaio 2025 n. 25016 (ROSSA); Rocca Imperiale. Gallo invita il sindaco a non perdere il treno per finanziamenti percorsi turistici.

Scuole aperte e sindaco della notte, il piano Gualtieri per Roma - Roberto Gualtieri pone le basi per il modello di città che ha in mente e che vuole offrire ai romani. Segnala ansa.it

Piano per Mirafiori, il sindaco Lo Russo invita a “fare squadra per uscire dall’impasse” - Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, sostiene che sia l’unico modo per uscire dall’impasse e dare un futuro a Mirafiori. Si legge su torino.repubblica.it