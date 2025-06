Piano del porto superare lo stallo I Paladini | Nuovo progetto condiviso

Il futuro del porto di Carrara richiede un cambio di passo deciso e condiviso. I Paladini Apuoversiliesi sottolineano l’urgenza di sviluppare un nuovo progetto che vada oltre gli stalli attuali, superando le conflittualità esistenti. La presidente Orietta Colacicco evidenzia come solo con un piano condiviso si possa garantire uno sviluppo sostenibile e innovativo, in grado di valorizzare le potenzialità del territorio e rispondere alle sfide del domani.

MASSA CARRARA Piano regolatore portuale: ci vuole una soluzione alternativa, un nuovo progetto. Lo ribadiscono i Paladini Apuoversiliesi, e non da ora, dopo la conferenza del deputato della Lega Andrea Barabotti sul porto di Carrara e il suo futuro. "La vera novità è questa – dice la presidente dell’associazione Orietta Colacicco – sta nel fatto che è necessario superare le conflittualità createsi rispetto al Piano regolatore attraverso l’individuazione di soluzioni alternative, che significa individuazione di una soluzione meno impattante, o attraverso una soluzione nuova, o guardando alle 10 soluzioni progettuali proposte della relazione generale del Piano, come tra l’altro vuole il Ministero dell’Ambiente nel cui parere allegato al decreto di chiusura di Vas é compresa la prescrizione di specificare il perché di 10 soluzioni e l’impatto di ognuna di esse". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano del porto, superare lo stallo. I Paladini: "Nuovo progetto condiviso"

In questa notizia si parla di: piano - porto - superare - paladini

Il Comitato Porto-Città contro il nuovo Piano regolatore portuale: «Partiti e associazioni non hanno nulla da dire?» - Il comitato Porto-Città esprime il proprio disappunto per il nuovo piano regolatore portuale, evidenziando l'assenza di reazioni da parte di partiti e associazioni.

Piano del porto, superare lo stallo. I Paladini: Nuovo progetto condiviso; Erosione, travel lift e ritorno in Toscana. Cinque punti nell’aula di Montecitorio.

Piano regolatore portuale "Tempi lunghi". I Paladini: "Va cercato un punto d’incontro" - la Nazione - I Paladini: "Va cercato un punto d’incontro" "L’Autorità conferma la richiesta di innumerevoli approfondimenti e l’iter potrebbe essere di anni. Da lanazione.it

Porto, l’Autorità risponde ai Paladini "Il piano non è in approvazione" - Porto, l’Autorità risponde ai Paladini "Il piano non è in approvazione" "Ma vogliamo aggiornarlo perchè obsoleto, sentite istituzioni e associazioni del territorio. Riporta lanazione.it