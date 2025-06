Piaciuto moltissimo | Barbara d' Urso rompe il silenzio Cosa svela sul progetto in Rai

Dopo il difficile addio a Pomeriggio Cinque, Barbara D'Urso torna sotto i riflettori con un nuovo progetto televisivo che promette di emozionare e coinvolgere il pubblico. La regina dell'emotainment ha rotto il silenzio svelando dettagli esclusivi sulla sua prossima avventura in Rai, un format elegante e popolare, pensato per riconquistare il cuore dei telespettatori. Scopriamo insieme cosa ha rivelato la conduttrice in questa emozionante intervista.

Si è leccata le ferite e ha digerito il boccone amaro dell'imposto addio al suo Pomeriggio Cinque, ma ora è pronta a ripartire e a riabbracciare il pubblico con "un progetto di 'emotainment' bello, elegante, popolare, commovente e divertente" di cui ha discusso con la Rai. Barbara d'Urso, la conduttrice di razza che fa tutto "col cuore", lo ha confessato in una lunga intervista concessa al Corriere della Sera. "L'ho incontrato (Williams Di Liberatore, il direttore di intrattenimento Prime Time del servizio televisivo pubblico, ndr) con il ceo di Freemantle Italia. Mi ha detto di avere grande stima di me e del mio percorso professionale, soprattutto in termini di risultati: non solo per lo share, ma anche per la raccolta pubblicitaria", ha raccontato, svelando poi che in cantiere c'è un programma di quattro o cinque puntate pensato per il venerdì sera e per raccontare storie che muovono i sentimenti dei telespettatori. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Piaciuto moltissimo": Barbara d'Urso rompe il silenzio. Cosa svela sul progetto in Rai

