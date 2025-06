Photored in quattro incroci ora fa sul serio Multe a chi passa col rosso

A Verona arriva la svolta decisiva: da domani, 1 luglio, i sistemi Photored attivi nei quattro incroci principali inizieranno a sanzionare i trasgressori che passano con il rosso. Dopo un periodo di pre-esercizio, il Comune mette in atto le multe vere e proprie, rafforzando il rispetto delle regole e la sicurezza stradale. È arrivato il momento di rispettare il semaforo: la città si impegna a rendere le strade più sicure per tutti.

Dalla mezzanotte di domani, 1 luglio, il sistema Photored installato in quattro incroci semaforici di Verona sarà pienamente operativo. Termina quindi il mese di pre-esercizio previsto dal Comune e scattano le sanzioni per chi passa con il rosso. Il via alle multe Domani sarà il primo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

