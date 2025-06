Phisikk du role – Guerre chi medierà i mediatori?

In un mondo dove le guerre spesso sembrano giochi di potere e strategie sfuggenti, i mediatori giocano un ruolo cruciale nel trovare la via della pace. La recente oscillazione di Trump tra minacce e tentativi di dialogo evidenzia come le dinamiche geopolitiche siano complesse e spesso imprevedibili. Ma cosa ci insegna questa danza di alleanze e tensioni? La risposta sta nelle delicate sfumature del ruolo dei mediatori sulla scena internazionale.

C’è qualcosa che mi sfugge, evidentemente, nelle cronache dal mondo. Prendiamo le performances trumpiane dell’ultimo mese: è a un passo dal mettersi al tavolo delle trattative antibelliciste per fermare le bombe atomiche con l’Iran – da lui storicamente deprecato in via diretta e attraverso le critiche trancianti al Biden trattativista – quando in un lampo cambia strategia e che fa? Senza dire né a né b, ammolla i siluri ad alta penetrazione nel sancta santorum dell’arsenale nucleare di Khamenei. Non solo: dopo aver rassicurato il mondo intero che il regime degli ayatollah non potrà più avere la bomba atomica grazie al suo generoso intervento (affermazione peraltro contestata con puntuale incazzatura del Donald), promette dollaroni al regime teocratico sciita e si propone come mediatore nel conflitto infinito tra Iran e Israele, dimentico, probabilmente, che in quel conflitto ci è entrato a gamba tesa e in soccorso di Bibi Netanyahu. 🔗 Leggi su Formiche.net