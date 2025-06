Pfizer non ha documentato che il 23% dei feti o neonati da donne vaccinate sia morto

Durante un servizio di Fuori dal Coro, è stato sostenuto che il 23% dei feti o neonati di madri vaccinate con Pfizer siano deceduti, citando un documento interno dell’azienda. Tuttavia, questa affermazione è fuorviante e priva di fondamento. Per chi ha fretta, il sito DailyClout non fornisce prove concrete di tali percentuali e la notizia si rivela una interpretazione distorta dei dati reali. È importante analizzare con attenzione le fonti prima di trarre conclusioni.

Durante un servizio del programma televisivo Fuori dal Coro, in onda su Rete 4, è stato citato un articolo del sito DailyClout secondo cui «il 23% dei feti o dei neonati di madri vaccinate è morto». Il riferimento è al vaccino anti-Covid-19 di Pfizer e si basa su un documento interno dell’azienda. Tuttavia, la narrazione è fuorviante e la citazione del contenuto di DailyClout non rappresenta affatto uno “scoop”. Per chi ha fretta. Il sito citato come fonte è noto per posizioni controverse e fuorvianti contro i vaccini.. Le percentuali citate non risultano ottenute attraverso uno studio peer-review pubblicato su una rivista scientifica. 🔗 Leggi su Open.online