Pestato e lasciato per strada Rissa tra giovani nella notte Un 19enne finisce in ospedale

Una notte di paura e violenza scuote Perugia, quando un giovane di 19 anni viene brutalmente pestato e abbandonato in strada, vicino all’area di Piccione in festa. La sua tragica scoperta segna l’inizio di un’indagine che svela una rissa tra più persone. Cosa si nasconde dietro questa aggressione? Resta con noi per scoprire i dettagli di questo inquietante episodio che ha sconvolto la comunità.

Lo hanno ritrovato in strada, non lontano dall’area dove si svolge Piccione in festa. La segnalazione telefonica al numerro unico di emergenza parlava di una rissa tra piuù persone, forse sette-otto. Quando i carabinieri della stazione di Ponte San Giovanni e della sezione radiomobile della compagnia di Perugia sono arrivati in strada Eugubina, hanno trovato solo lui, a terra, ferito. Si tratta di un ragazzo italiano di origine straniera di 19 anni che, ora, è ricoverato in ospedale, al Santa Maria della Misericordia, Ha riportato ferite al volto e all’addome, e la frattura di una mano. Non risulta essere in pericolo di vita, tanto che è stato giudicato guaribile in trenta giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pestato e lasciato per strada. Rissa tra giovani nella notte. Un 19enne finisce in ospedale

In questa notizia si parla di: strada - rissa - ospedale - pestato

Follia durante la festa Scudetto: violenta rissa tra giovani in strada - VIDEO - Durante i festeggiamenti per lo Scudetto del Napoli, alcuni momenti di gioia sono stati funestati da violenti episodi di follia, come una rissa tra giovani a Melito.

Riccardo Zappone aveva 30 anni ed era stato immobilizzato ieri dalla polizia dopo una lite in strada. Era stato bloccato dal taser degli agenti e poi condotto in questura, lì ha accusato un malore, morendo poco dopo esser stato portato in ospedale Vai su Facebook

Pestato e lasciato per strada. Rissa tra giovani nella notte. Un 19enne finisce in ospedale; Partinico, 45enne picchiato a morte in strada: un gesto di stizza avrebbe scatenato la rissa; Aggredito e pestato a sangue davanti alla gente, poi scaraventato a terra contro una vetrina: ragazzo in ospedale.

Pestato e lasciato per strada. Rissa tra giovani nella notte. Un 19enne finisce in ospedale - Secondo i testimoni, due gruppi si sarebbero fronteggiati con bastoni e bottiglie non lontano dall’area della sagra di Piccione. Scrive lanazione.it

Rapina, cinghiate e spedizione punitiva in strada: due giovani all'ospedale - Grave episodio in via Quattro Novembre davanti agli sguardi increduli e atterriti della gente: sul posto polizia e carabinieri. Da ilpiacenza.it