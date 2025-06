Pestaggio in piazza 57enne a processo

Un episodio di violenza scuote Santa Maria Capua Vetere: un 57enne è stato rinviato a giudizio per un pestaggio avvenuto in piazza San Pietro. L’attesa richiesta di giustizia si svolge ora davanti al Giudice Monocratico, che valuterà le prove e deciderà le responsabilità. La vicenda ha acceso i riflettori sulla sicurezza pubblica e sul rispetto reciproco. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa importante causa.

Pestaggio in piazza San Pietro a Santa Maria Capua Vetere. Per questo un 57enne sammaritano, S.D.L. è stato rinviato a giudizio e il processo per lesioni a suo carico pende dinanzi al Giudice Monocratico del Tribunale sammaritano dott. Rossi Alfano. Il pubblico ministero Gionata Fiore chiuse. 🔗 Leggi su Casertanews.it

