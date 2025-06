‘Pesci piccoli’ ma non tanto | i The Jackal chiudono il BCT e Piazza Roma si accende

Gli "8216pesci piccoli" non sono poi così piccoli, e i The Jackal dimostrano ancora una volta di saperci sorprendere: tra divertimento e riflessione, chiudono il BCT e accendono Piazza Roma, regalando un’esperienza indimenticabile. In soli 5 minuti, scoprirete come questo gruppo rappresenti un esempio brillante di sintonia, talento e capacità di intrattenere con intelligenza e cuore. La loro energia contagiosa ci invita a vivere ogni momento con entusiasmo e consapevolezza.

Tempo di lettura: 5 minuti di Valentina Scognamiglio Cosa ci si può aspettare dai The Jackal oramai lo si sa bene: allegria, risate ma anche serie riflessioni celate dietro quel piacevole velo di festosità. Questo gruppo che ormai è più che consolidato, rappresenta un raro esempio di come si possa riuscire a fare bene anche se si è più di uno al timone. E questa è proprio la loro forza, la sintonia che col tempo sono stati in grado di trovare e mantenere da quando i The Jackal erano solo Ciro Priello, Ruzzo Simone Alfredo Felaco e Francesco Ebbasta fino ad oggi dove le teste pensanti e lavoranti dietro questa magnifica macchia sono molte in più. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - ‘Pesci piccoli’ ma non tanto: i The Jackal chiudono il BCT e Piazza Roma si accende

In questa notizia si parla di: jackal - pesci - tanto - chiudono

Milan Film Fest 2025, oggi i The Jackal presentano Pesci Piccoli 2, Bruno Bozzetto e Magnum Photos - Il Milano Film Festival 2025 si anima di energia e creatività, offrendo un ricco programma di appuntamenti imperdibili.

Danilo Bertazzi dal 1999 al 2004 è stato Tonio Cartonio, il folletto del Fantabosco, in quel mitico programma per bambini, Melevisione, su Rai 3. Vent’anni dopo ha accettato di tornare in quei panni per un episodio della serie dei The Jackal Pesci piccoli, in cui Vai su Facebook

‘Pesci piccoli’ ma non tanto: I The Jackal chiudono il BCT e Piazza Roma si accende.

Pesci Piccoli, il nostro incontro con gli autori della serie tv, i The Jackal - Movieplayer.it - Era da tanto che non affrontavamo un progetto così lungo. movieplayer.it scrive

Piccoli Pesci 2: intervista ai The Jackal e al regista Francesco Ebbasta – Video - I The Jackal e il regista Francesco Ebbasta ci raccontano la nuova stagione di Piccoli Pesci 2. Lo riporta superguidatv.it